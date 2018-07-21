В Кудрово парня ударило током от провода, лежавшего в луже

Сегодня, 21:35

Высоковольтный провод лежал на дороге и мог навредить любому прохожему, особенно, после дождя, когда он оказался мокрым. Но работникам до этого дела нет – он продолжает лежать на земле.

В Кудрово на Пражской улице в 16:30 сегодня, парня ударило током от провода, лежавшего в луже. Он уронил ключи в нее и решил поднять - закончилось все трагично. Сейчас он находится в машине скорой помощи и не может говорить, комментирует ситуацию его приятель.

Пострадавший петербуржец должен был стать фактором, чтобы убрать открытые кабели с улицы, но работники ЛОЭСК, которых вызвали сразу же, начали отнекиваться, якобы этот провод – не причина инцидента, поэтому они ничего не смогут сделать. Также было обещание, что они передадут обещание в «Ленэнерго» - никто так и не появился.

При этом на улице не один открытый кабель лежит прямо на земле, который может нанести ущерб любому взрослому и ребенку.