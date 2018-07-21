В Старом Осколе произошел обвал части моста

Сегодня, 17:34

Затяжные и сильные дожди стали причиной каверзного происшествия.

В Старом Осколе на одном из участков обрушилась часть моста. Это случилось поблизости от гипермаркета «Линия» и торгового центра «Арбат».

По сообщениям очевидцев, из-за продолжительного ливня образовалось огромное скопление воды, как раз под мостом между двумя торговыми центрами. Скорее всего вода размыла участок эстакады и случился обвал.

Этим летом многие регионы России затопило из-за продолжительных осадков.

Всего на месяц раньше аналогичный случай произошел в Белгороде. После ливня провал образовался на одном из участков моста на Михайловском шоссе.