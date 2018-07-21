В Уфе из-за дождя обвалился асфальт на Затонском шоссе

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Качество укладки асфальта в городе, по словам жителей, оставляет желать лучшего. Многочисленные петиции в мэрию остались без внимания.

В Уфе на Затонском шоссе из-за дождя размыло грунт. Как результат, часть асфальта просто-напросто обвалилась. Происшествие случилось на проспекте Дружбы народов. Администрация города уверяет жителей, что ситуация находится под контролем, но большинство жителей уже не уверены в наличии «контроля» городской администрации. Ранее уже происходили подобные случаи, когда асфальт просто обвалился на середине дороги, и это происходило явно из-за качества укладки. Однажды житель города даже зафиксировал весьма интересную «технологию» укладки асфальта. Она заключалась, по словам мэрии Уфы, в том, что дорогу можно ремонтировать абсолютно в любую погоду. Что, собственно, ремонтники и делали. Они засыпали сухой асфальт прямо в глубокую дорожную яму, полностью заполненную водой. Данный способ ремонта дороги не устроил жителей и некоторые из них даже шутили в социальных сетях, что город из-за таких «технологий» скоро весь превратится в одну огромную яму.