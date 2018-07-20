За две недели июля в Липецке вывезли 5500 тонн мусора

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С 1 июля в Липецке вывозом мусора занимается новый оператор.

Пресс-служба компании «ЭкоПром-Липецк» сообщила, что за первые две недели своей работы с улиц города вывезли более 5500 тонн крупногабаритных отходов. Прежде такой объем мусора вывозился в течение двух месяцев.

Такая большая разница в количестве объясняется тем, что в разных местах города образовались несанкционированные свалки. Львиная доля вывезенного мусора новой управляющей компанией – это как раз такие нелегальные мусорники.

Председатель департамента ЖКХ администрации города Липецка Евгений Лепёкин рассказал, какими, по мнению городских властей, должны быть мусорные площадки в многоквартирных домах. Он наглядно это продемонстрировал на примере дома № 25 по улице Гагарина. На бетонной площадке, поднятой над землей, стоят однотипные мусорные баки. Вокруг – ограждения, над площадкой – крыша. На площадке имеется отсек для крупногабаритного мусора. Таким же образом предполагается модернизировать все мусорные площадки в городе.