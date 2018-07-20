В Копейске жильцы многоэтажки оплачивали отопление здания бизнесменов

Сегодня, 18:05

Бизнесмены жили без забот в своём офисе. Они не оплачивали ни копейки за тепло.

В Копейске, как оказалось, жильцы многоэтажки оплачивали отопление не только за себя, но и здания бизнесменов. К ним за бесплатно «присоседилось» и рядом находящейся дом, где находятся офисы предпринимателей.

В определённый момент жильцы многоэтажки в Копейске, получая платёжки, почувствовали неладное. Они прошли к органам надзора, дабы те провели проверку. Те откликнулись.

Прокурорская проверка показала, что теплообменник, установленный в жилом доме, подавал горячую воду не только в него, но и в рядом расположенное частное офисное строение.

При этом все затраты по теплоснабжению возлагались лишь на собственников квартир. Они долгое время не подозревали, что оплачивают «удовольствие» соседей, а те и не возражали.

Управляющая организация нашла «отмазку». Типа не только не злонамеренно, но и все «в законе». То есть, если теплообменник обслуживает несколько домов, нет оснований для его отнесения к общему имуществу конкретного строения.

Прокурор выписал предписание определить балансовую принадлежность теплообменника, а соседнее админздание отключить от него

Информация предоставлена пресс-службой региональной прокуратуры.

Насчет компенсации излишне уплаченных жильцами огромных сумм за тепло, сведений нет.