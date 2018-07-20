АО «Сбербанк Лизинг» поставит 80 единиц дорожной техники мэрии Омска

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19 июля в Омске прошел аукцион по определению организации, которая будет оказывать услуги мэрии Омска по аренде и лизингу строительных машин, дорожной техники, дорожных пылесосов и другой техники и оборудования к ней.

В аукционе принимали участие две организации: московская АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» из Салехарда. За 25 минут торгов за 4 шага снижения цены «Сбербанк Лизинг» оказался победителем. Зафиксированная сумма контракта для городского бюджета — 248 млн 994,4 тыс. руб. Стартовая же цена лота была – 256 млн 039,94 тыс. руб.

Муниципалитету Омска будет поставлено более 80 машин.

Техника, которую должна предоставить лизинговая компания, включает в себя самосвалы, трактора, дорожные машины, подметально-уборочные машины, парковые пылесосы и другая техника и оборудование.

Весной руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров говорил, что из-за нехватки специализированной техники и изношенности имеющихся машин невозможно обеспечить качественный ремонт автодорог и благоустройство городских территорий. После получения новой техники таких отговорок быть не может.