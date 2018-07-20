В Ростовской области у каждого девятого лифта истёк срок эксплуатации

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Это около тысячи лифтов. Каждый из них прослужил больше 25 лет.

Таким образом, в Ростовской области истёк нормативный срок эксплуатации у каждого девятого лифта. Почти все они находятся в самом Ростове.

Сообщение сделал Валерий Былков, являющийся заместителем главы регионального Министерства ЖКХ.

Согласно предоставленной им информации, эта проблема будет решена в Ростовской области на протяжении 3 – 4 лет.

Чиновник привёл пример. В 2014 – 2017 годах проведены замены 743 лифтов. Затраты на это составили, порядка, 1,1 млрд руб. В этом году будет заменены ещё 220 лифтов. На это требуется 370 млн рублей.

Былков заверил в том, что взятые темпы позволят уже в скором времени ликвидировать проблему по недоремонтам лифтов. Жители смогут получить оборудование нормального качества.

Всего в Ростовской области сейчас 8745 лифтов, обслуживающих многоквартирные дома.