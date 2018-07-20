Жители Омской области пришли в ужас от качества питьевой воды

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Последние две недели из крана течёт непонятная мутная субстанция.

В социальных сетях жители Муромцевского района Омской области рассказали, что такая ситуация наблюдается на целом ряде улиц. При этом люди платят за такие некачественные услуги по водоснабжению целых 43,5 рублей.

В это же время начальник водоканала Ерченко заявил жалующимся людям, что в кране у них течёт чистая и пригодная для питья вода. Однако от качества такой «питьевой воды» житель региона пришли в ужас.

В комментариях к многочисленным публикациям люди заявили, что такая же непонятная мутная «питьевая» субстанция течёт по водопроводу Новоомского поселения, Кормиловского района и многих других небольших населённых пунктов.

Во время передачи «Диалог с губернатором» в студию поступило огромное число жалоб на тему водоснабжение. Врио Александр Бурков дал обещание, что обсудит эту тему с Медведевым. Однако встреча с российским премьер-министром уже прошла, и чиновники только обсудили тему строительства новых школ.