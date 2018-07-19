В девятиэтажке в Воронеже заработал лифт впервые за 41 год

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Лифт в девятиэтажке в Воронеже по адресу улица 9 Января, 270 не работал с 1977 года. 41 год жильцам приходилось подниматься на нужный этаж по лестнице.

Управляющая компания «Мастер» провела необходимый комплекс ремонтных работ, и лифт в девятиэтажке, наконец, заработал - впервые после длительного бездействия. Эта компания стала обслуживать это здание полгода назад. Работники УК выяснили, что лифты в здании-общежитии были подключены всего лишь на один день для сдачи дома в эксплуатацию, после чего их обесточили.

С тех пор многое из лифтового оборудования разграбили, кое-что пришло в негодность от длительного времени простоя. Только кабины лифта внутри, после того как их отчистили от пыли и паутины, выглядят, как новенькие.

Работники эксплуатирующей организации заменили все неисправние и отсутствующие агрегаты, оформили пакет документов в контролирующих структурах, и лифт, наконец, заработал. Также пришлось отремонтировать протекающую крышу над шахтой лифта, заменить проводку и несущие канаты.

На очереди у работников компании «Мастер» восстановление второго лифта в этом же здании. Еще одна забота – ремонт системы отопления. Также ведется установка светильников в подъездах, света в которых не помнят даже старожилы дома.