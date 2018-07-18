Москва вошла в топ-пять наиболее освещенных городов мира

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Департамент ЖКХ столицы сообщил об этом на Московском урбанистическом форуме (МУФ) – 2018.

В топ-пять наиболее освещенных городов Москва вошла вместе с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем. В презентации департамента об этом рассказал заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, количество фонарей в Москве с 2010 года увеличилось с 397 тысяч до 585 тысяч. Поэтому российская столица ярко сияет на снимках из космоса. В рамках программы «Безопасный город» производится также дополнительная установка светильников в различных общественных местах.