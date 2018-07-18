Жители Брянска показали, как начинаются беды и катастрофы

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Горожане надеются, что после огласки проблема хоть как-то будет решена.

Жители Брянска возмущены состоянием водостоков вблизи Первомайского моста. По словам горожан, труба, которая обеспечивает водоотвод, не справляется и мусор во время обильных осадков сбрасывается прямо на улицу или в расположенную рядом реку. Горожане утверждают, что именно так начинаются все коммунальные и экологические катастрофы в их городе. Очистные сооружения и механизмы рабочие чистят с нарушением всех правил и норм, что в итоге также влияет на ситуацию.

Помимо прочего, и сами коммунальщики из-за безответственности чиновников часто подвергаются опасности, пишут в соцсетях местные жители. Пользователи напомнили, что не так давно в Унече в люке погибли два слесаря. Чтобы продемонстрировать масштабы проблемы, горожане показали в се6ти ролик, где запечатлена та самая труба, состояние которой не выдерживает никакой критик.

Ранее мы писали, что лежачий полицейский затопил смоленский двор. Жильцы близлежащих домов не знали, как решить данную проблему, ведь вода затапливала все, что находилось в округе.