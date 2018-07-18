Летом 2018 года пройдет четыре этапа отключения горячей воды в Новосибирске

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Жителей Новосибирска предупреждают о гидравлических испытаниях, которые будут проводиться в теплосетях. Энергетики вынуждены будут отключать горячую воду для проведения работ.

Сотрудники коммунальной сферы Новосибирска сообщили, что начиная с понедельника 23 июля в городе начнутся веерные отключения потребителей от горячей воды. Первыми оно затронет жителей Ленинского, Октябрьского и Центрального районов, которые обслуживаются ТЭЦ-2. Известно, что специалисты будут проводить подготовку к работе в осеннее-зимний период, в ходе которых испытают сети на плотность и прочность. Такие работы планируется завершить до 3 августа, но если их удастся выполнить ранее запланированного срока, то горячая вода в домах новосибирцев появится раньше.

На сайте городской администрации Новосибирска расположена подробная информация об улицах и домах, которые подпадают под отключение. Также на данной территории расположены дошкольные детские учреждения и медицинские учреждения, которым также придется терпеть неудобства. Сообщается, что до конца лета в городе пройдет еще несколько отключений в других районах города.

Известно, что всем руководителям управляющих компаний рекомендовано проводить надлежащий надзор за закрепленной за ними территорией, под которыми проходят теплотрассы.