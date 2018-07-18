Тысячи тараканов атаковали подъезд в Казани из-за жары

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Эпидемиологическая катастрофа угрожает жильцам по улице Гарифьянова, 38.

В социальных сетях пользователи обсуждают неимоверную жару, которая приносит много неудобств. Некоторые люди обгорают на палющем солнце, у кого-то пропадает огородина, а вот жители улице Гарифьянова, 38 в Казани от неопрятных «соседей». Тысячи канализационных тараканов атаковали подъезд и чувствуют себя хозяевами обретенной территории. Площадка буквально «кишит» неприятными гостями. Крыльцо подъезда отпугивает взрослых жителей, и детей вовсе приводит в ужас.

Люди уверенны, что эпидемиологическая катастрофа угрожает жильцам. На самом деле, предположение пользователей Сети о том, что тараканы – предвестники апокалипсиса не совсем верна. Этих неприятных существ стоит опасаться из-за ряда болезней. Например, в ходе проведенного исследования было выявлено, что тараканы являются переносчиками: менингита, пневмонии, дизентерии, сальмонеллеза, гастроэнтерита, микобактериоза, некоторых урогенитальных инфекционных заболеваний.