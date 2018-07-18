Тверские чиновники «отжали» у бизнесменов особняк за 5,5 млн

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Свой поступок государственные деятели не смогли ничем объяснить.

В Осташкове полуразрушенный дом второй половины XIX века, который принадлежал подрядчику Демидову, вызвались отреставрировать местные бизнесмены. По словам предпринимателей, они собирались там открыть гостиницу. Но получилось так, что тверские чиновники оказались хитрее и «отжали» у бизнесменов особняк за 5,5 млн. Как сообщается, в 2017 году особняк Демидова был передан в муниципальную собственность.

Предприниматели возмущены: они обновили никому ненужный до этого памятник архитектуры от потолка до лестничных ступенек, а теперь почему-то чиновники решили о нем вспомнить.

Администрация Осташковского горокруга только развела руками в ответ на вопрос, почему они приняли решение забрать особняк только после реставрации за счет коммерсантов. Более того, чиновники не смогли ответить и на другие вопросы по этому поводу, просто констатируя факт, что теперь право безвозмездного пользования передано ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений».

Как сообщают источники, в особняке Демидова собираются сделать музей.