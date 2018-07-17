В Ростове на Семашко провалился асфальт во «врата ада»

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«Таит» асфальт уже не впервые, но качественной и быстрой работы от автодора нет, по мнению ростовчан.

В Ростове на Семашко провалился асфальт. Очевидцы уверяют, что едва не стали жертвами некомпетентности асфальтоукладчиков. Во «врата ада» может попасть и любой автомобиль. Размеры ямы позволят прохожему попасть на несколько часовую ловушку под землю.

«На Семашко между Донской и Береговой провалился асфальт. Яма огромная», - написали пользователи социальных сетей.

Снимок хорошо демонстрирует масштабы разрушений, показывая чиновникам реальную проблему, с которой стоит бороться. В последние недели Ростов-н-Дону страдает подобными случаями. С чем это можно связать, пока не ясно. Не так давно провал образовался на улице Вавилова.