Липчанам придется платить за вывоз мусора по сниженному тарифу

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Похоже, что жителям Липецкой области повезло. Они ждут новые квитанции на оплату коммунальных услуг.

Местные власти пообещали снизить тариф на вывоз мусора. Первоначальная цена в сумме 564 руб/м3 понизится до 484,18 руб./м3. И организация, которая ответственна за вывоз мусора, будет другой. Теперь всю цепочку от сбора мусора до его утилизации будет контролировать новый региональный оператор. Им станет АО «ЭкоПром-Липецк». Областные власти приняли решение, что услуга по обращению с ТКО станет коммунальной.

Уже в июле липчанам придется платить за услугу по вывозу мусора в зависимости от количества зарегистрированных в квартире или доме лиц.

Оплата по сниженному тарифу стала возможной из-за принятия постановления Правительства РФ, которое снижает ставку платы за токсичное влияние на окружающую среду малоопасных отходов, которым является бытовой мусор, в семь раз.