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Мечты жителей старых микрорайонов разрушены реалиями, предоставленными местными властями. Бюджетные деньги правительство города хочет направить на объекты, которые не нуждаются в ремонте.

В Курске хотят отремонтировать новые дворы, которые находятся в Северном микрорайоне. Он, как говорят местные жители, самый новый во всем городе. Но территорию домов №1,2, и 5 на улице Домостроителей усердно пытаются благоустроить – «новое заменить новым». Реставрацию планируют начать в 2021 году.

Дворы нового микрорайона каким-то чудным образом попали в программу «Формирование комфортной городской среды». Активисты города считают, что такое поведение властей – просто возмутительное.

Представители ОНФ просят органов власти исключить данные дворы из списка. Они считают, что ответственные люди не уделили должного внимания программе, поэтому получился «винегрет».

Куряне тоже не имеют однозначной позиции в этом отношении. Некоторые считают, что за три года общий вид двора может быть испорчен. Другие же жалуются, что дворы им приходится облагораживать самостоятельно ради своих детей.

Сергей Малахов, замглавы администрации Курска, говорит, что в городе есть учреждение, которое занимается данным вопросом и согласовывает сначала с экспертизой и жителями, а потом с другими инстанциями.

Самое удивительное в этой ситуации то, что планируется реконструкция и на территории дома, который признан аварийным – на переулке Южном, 16. Жильцы не могут понять, кому на самом деле предназначена площадка в таком случае.