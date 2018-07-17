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Недалеко от санатория им. Семашко жители города сделали фото, которое попало в интернет, и теперь пугает автолюбителей.

На кадре, размещенном в соцсети видно, что дорожное полотно имеет огромную яму. Очевидцы отмечают, что никаких знаков и ограждений возле нее нет, а это значит, что яма на проезжей части в Кисловодске угрожает жизни водителей.

Такая яма, по мнению жителей Кисловодска, может привести к серьезным ДТП, если на нее и дальше не обращать никакого внимания. Представители власти пока никак не комментируют эту ситуацию.