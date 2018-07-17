Сегодня, 07:36

После непогоды жители Новочеркасска удивились, насколько «качественно» им ремонтируют дороги.

Как сообщают источники, в Ростовской области ливнем смыло асфальт, который не выдержал потока воды, который образовался из-за ливня. Очень «крепкий» участок дороги зафиксировали очевидцы на Красном спуске. Местные жители утверждают, что смыв асфальта произошел на спуске со стороны ж/д вокзала.

Ливень отлично продемонстрировал качество работы дорожных служб. На Александровской улице произошла та же история. К слову, на момент катаклизма асфальту было пару недель.