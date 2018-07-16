Сегодня, 18:25

Об изменении количества предоставляемых услуг и тарифе рассказали в областном Минэнергетики.

ЖКХ Мурманской области «ошарашили» жителей новой услугой в квитанции: как сообщают представители службы, теперь придется платить и за «Водоотведение».

Правда, не все так страшно: процент, который придется доплачивать за новую услугу, будет не выше 0,24%. В подсчетах использованной воды на общие нужды будет учитываться площадь и этажность дома. В среднем, житель Мурманска будет платить за новую услугу 2,73 рубля.

Такое нововведение утвердили ЖКХ и Минэнергетики в конце 2017 года. Новые нормативы начали работать с 1 июля.