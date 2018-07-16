«Горите в аду»: Коммунальщики Новосибирска вынуждают людей учиться чёрной магии

Сегодня, 17:06

Жители одного из домов практически месяц живут без воды и даже не могут нормально помыться.

В социальных сетях жители Новосибирска сообщают о местных коммунальных службах, которые уже длительное время не могут починить одну из труб водоснабжения.

Люди рассказали, что они вот уже 3 недели живут без воды. Коммунальщики постоянно обещают, что неисправность скоро будет устранена, но каждый раз обещания являются ложью. Люди даже не могут принять душ.

В социальных сетях жители Новосибирска рассказали, что своими действиями коммунальщики вынуждают их «учиться чёрной магии», возможно только Дьявол исправит ситуацию. Один из недовольных людей рассказал, что он за 5 часов постелил половину крыши на даче. В сравнение он приводит коммунальные службы Новосибирска, которые вот уже практически месяц не могут устранить пробоину в трубе.

Некоторые из людей и вовсе заявляют коммунальщикам: «Горите в аду!», - другие же желают им, что бы их внуки и дети также им помогали, как они чинят поломку системы водоснабжения.