Начат второй этап ремонта дорог Петербурга

Сегодня, 15:05

КРТИ займется ремонтом Невского проспекта и прочих улиц Петербурга.

С начала второй половины лета в городе был начат второй этап ремонта дорог.

Заменой дорожного покрытия уже занимаются на улице Глинки от набережной Мойки до проспекта Римского-Корсакова, также ремонт проходит на Среднем проспекте В.О. от Кадетской линии до 10-11-й линий. Вскоре дорожным полотном займутся и на Старо-Невском. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Совсем скоро, а именно 30 июля, приступят к ремонту дорог на Невском проспекте от площади Восстания до площади Александра Невского. Завершить ремонт проспекта планируется к концу августа.

Напомним, что первая волна ремонтных работ была начата в апреле текущего года. За первую половину 2018 года выполнены работы общей площадью 1,2 миллиона кв. м протяженностью 85 километров.