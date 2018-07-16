В Челябинске возле пешеходного перехода асфальт ушел под землю

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Ленинский район города не успел нарадоваться новому положенному асфальту, как тот внезапно «покинул» свое место обетования.

В Челябинске возле пешеходного перехода на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса асфальт ушел прямо под землю. По словам очевидцев, на месте происшествия образовалась огромная яма глубиной в два метра. «Провал» находится рядом с пешеходным переходом, на котором проезжают мамы с колясками и велосипедисты. Жители Челябинска переживают, что ночью эту яму вообще не видно, и туда запросто кто-то может угодить с головой. Очевидцы отмечают, что асфальту нет и месяца. Представители дорожной службы заявляют, что на месте провала будут проведены ремонтные работы.

Такие случаи могут стать причиной аварий на дорогах, особенно в темное время суток. Жители городов считают, что большие ямы и провалы на трассах - это первый фактор риска ДТП.