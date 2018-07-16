«Держался до последнего»: Асфальт возле стадиона «Волгоград Арена» провалился под землю

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Преддверием Апокалипсиса назвали волгоградцы воскресный день, 15 июля, когда на город обрушился мощный ливень, за считанные минуты превративший улицы в бурлящие реки.

Главный строительный объект года, который прославил волжский город на весь мир, держался до последнего. Однако и асфальт возле нового стадиона «Волгоград Арена» «не устоял» и буквально провалился под землю. Строители и организаторы матчей ЧМ-2018 могли бы вздохнуть с облегчением, случись подобный катаклизм в конце июня, когда тысячи болельщиков болели за свои команды на красавце-стадионе, все обернулось бы международным скандалом. Правда, подрядчикам строительства, на которое было потрачено 16,5 миллиардов рублей, все же придется ответить.

Пользователь социальных сетей «по горячим следам» снял шокирующие кадры ужасающих разрушений возле стадиона. Какова будет смета на восстановление и реконструкцию, пока неизвестно. Но городские власти вряд ли могут ждать субвенций из федерального бюджета. Хотя, стоит отметить, что, несмотря на то, что Волгоград принимал матчи группового турнира Чемпионата, стоимость возведения арены в пересчете на одного болельщика, оказалась самой дорогой из всех стадионов ЧМ, а именно, около двух тысяч долларов.