«Европа» и Павловский тракт затоплены в Барнауле

Сегодня, 11:52

«Река» образовалась из-за прорыва трубы между ТРЦ и автоцентром Mitsubishi. Без воды остались десятки многоэтажных зданий, автовладельцы не могут подобраться к своим машинам.

Сегодня утром между ТРЦ «Европа» и автоцентром Mitsubishi в Барнауле произошла коммунальная авария. Здесь прорвало трубу, из которой рекой хлынула вода, повредив асфальт. Тонны холодной воды растекаются по проезжей части дороги, парковкам, площади вокруг торгового центра, и стекают в сторону оврага. Территория вокруг торгово-развлекательного центра и Павловский тракт полностью затоплены. Людям приходится переходить дорогу вброд, многие не могут добраться до своих автомобилей, в десятках квартир на соседних улицах отсутствует холодное и горячее водоснабжение.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. К ликвидации аварии приступили сотрудники аварийной службы.