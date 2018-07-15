Лежачий полицейский затопил смоленский двор

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Бурный поток воды никак не мог стечь вниз по улице во дворе на Королевке. Местные жители негодуют.

В Смоленске лежачий полицейский стал причиной потопа. Из-за искусственного возвышения вода никак не могла уйти вниз по дороге, из-за чего та стала похожа на огромный бассейн. Жители Королевки негодуют: теперь, помимо самой ужасной детской площадки, именно на их двор свалилась очередная напасть. Лежачий полицейский затопил двор на улице Маршала Еременко, 54Б.

Стоит отметить, что не только этот смоленский двор пострадал от ливневых дождей с градом и грозой 14 июля. Последствия непогоды ощутил на себе весь город. Ливневые канализации оказались не готовы к такому количеству осадков, из-за чего многие многие улицы города оказались затоплены.