В Курске ливень смыл асфальт вместе с автомобилем

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Инцидент широко обсуждался в социальных сетях, так как в городе, по мнению пользователей, администрация и коммунальные службы не занимаются ремонтом дорожного покрытия.

В Курске на одной из парковок сильный ливень смыл асфальт вместе с легковым автомобилем. По свидетельству очевидцев, водитель только успел припарковаться и выйти из машины, как под задними колесами начала образовываться промоина, в которую до половины и провалилось транспортное средство. На место происшествия прибыли работники дорожных служб со спецтехникой. Автомобиль был вытащен и отправлен на эвакуаторе на станцию техобслуживания.

Ответственность за происшествие взяла на себя теплоэнергетическая компания, которая незадолго до инцидента проводили именно на этом участке ремонтные работы теплосетей. Горожане пишут, что водителю повезло с «совестливыми» коммунальщиками. Обычно в подобных случаях добиться возмещения нанесенного ущерба крайне сложно.

Фото взято с портала "Курские Известия".