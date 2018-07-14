Жители Краснодара призвали Путина покончить с беспределом чиновников

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Краснодарцы, проживающие на улице Старокубанской, очень обеспокоены строительством двух 24-этажных зданий, которое ведется со множественными нарушениями градостроительного законодательства.

Жители домов этого района были вынуждены обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину, чтобы он помог разрешить эту ситуацию. Близлежащий к домам пустырь был ранее в ведении Краснодарского университета. Затем, по непонятным причинам его передали под постройку жилищного комплекса из двух 24-этажек. Жильцов пугает близость грунтовых вод на этом участке, что категорически противопоказано для строительства. К тому же планируемые здания возводятся в опасной близости от ранее построенных здесь домов, что несет большую угрозу их фундаменту.

По информации краснодарцев, строительством занимается фирма «Неометрия», которой руководит депутат Заксобрания края Борис Юнанов. Многочисленные обращения граждан в инстанции всех рангов остались без внимания. Жильцы считают, что уверенность в собственной безнаказанности и круговая порука позволяют чиновникам творить беспредел в отношении прав горожан. Призыв к Путину покончить с самоуправством властей подписали более 2000 краснодарцев.