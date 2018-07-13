Счет в противостоянии Воронежская горэлектросеть – ФАС России 1:1

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Воронежское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обнаружило нарушения в предоставлении опор линий электропередач провайдерам кабельных сетей Интернет для крепления их кабелей.

Жалобы провайдеров заключались в том, что, пользуясь своим монопольным положением, МУП «Воронежская горэлектросеть» установило чрезмерно высокую плату за свои услуги. Тариф за год вырос на 116,2% без видимых причин для этого. Кроме того, заявители обратили внимание на то, что энергопередающие компании Воронежской области предоставляют подобные услуги по значительно более низким ценам.

12 июля антимонопольщики выдали предписание об устранении нарушений в деятельности МУП «Воронежская горэлектросеть».

Горэлектросеть с претензиями в свой адрес не согласна. Они утверждают, что некорректно сравнивать электросети области и города. По их словам, в крупном городе опоры установлены существенно чаще, количество времени на их обходы и обслуживание тоже намного выше, чем в малых городах областного подчинения. Время реагирования на аварии в областном центре меньше.

МУП «Воронежская горэлектросеть» представила свой расчет обоснованной цены на услуги и надеется на то, что этот расчет будет принят во внимание антимонопольной службой.

Счет 1:1, мяч на стороне поля ФАС.