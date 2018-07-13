В Ростове жители нескольких улиц на сутки останутся без воды

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Коммунальщики запланировали ремонтные работы на 18 июля.

Жители нескольких улиц в Ростове вынуждены будут терпеть неудобства в связи с отсутствием воды. На сутки останутся без водоснабжения люди в следующую среду, 18 июля. Краны в квартирах горожан опустеют с 9:00. Причиной тому послужили плановые ремонтные работы на линии. Сообщается, что профилактические мероприятия затронут жителей переулка Зеркальный, улиц Магнитогорской и Амбулаторной, а также проспекта Стачки. Возобновят подачу холодной воды утром следующего дня.

Между тем, в водоканале отмечают, что уже с 15 июля на несколько дней без горячей воды останутся жители центральной части Ростова и Западного района. Из-за гидравлической опрессовки тепловых сетей людям придётся терпеть неудобства вплоть до 23 июля.

Ранее мы писали, что в четырех микрорайонах Калуги на один день отключат газ. Коммунальщики намерены провести ремонтные работы на линии до окончания рабочего дня.