В Ливнах во дворах установили старые аттракционы

Сегодня, 16:21

Коммунальщики установили части колеса обозрения.

Как сообщают местные информагентства, необычное ноу-хау появилось во дворах в Ливнах. Там буквально установили старые аттракционы, чей срок эксплуатации уже давно закончился.

Дело в том, что в местном парке разобрали старое колесо обозрения. Однако его кабинки решили не утилизировать, а сделать необычные оригинальные беседки.

В это же время местные жители ноу-хау не очень обрадовались. Дело в том, что кабинки колеса обозрения никак не закреплены. Дети смогут их легко раскачать. При падении же ребёнок может получить значительные травмы.