В Саратовской области из программы капремонта уберут дома старше 1960-го

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В это же время сами жильцы могут не признавать свой дом непригодным для жилья.

Сегодня, 13 июля, в Саратовской области рабочая группа комитета по строительству и ЖКХ проводит заседание. Чиновники решают вопрос о поправках в местном законодательстве о капитальных ремонтах.

Речь идёт о том, что политики уберут, или могут убрать, из программы капремонта дома, изношенность конструкций которых превышает 70%. Автором данного закона стал депутат Леонид Писной. По его словам, дома старше 1960-го года могут исключать из программы после изучения здания специалистами. Это позволит понят, в отношении каких домов можно провести инвентаризацию.

По словам депутат, такие дома могут начать исключать уже в октябре 2019 года. Замминистра ЖКХ Пикалов заявляет, что жители могут не признавать свой дом не пригодным для жилья. После этого будут сделаны выводы, на что стоит потратить деньги для капремонта в первую очередь.

Для оценки состояния конструкции на один дом нужно выделять от 15 до 30 тысяч рублей. Для признания здания непригодным – от 50 до 100 тысяч рублей.