В Сочи люди стали жаловаться на некачественное водоотделение

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По словам местных жителей, из-за большого количества проблем курорт превращается в рассадник инфекций.

В самом центре Сочи отсутствует подведённая к строениям канализация. Кафе и магазины расположены рядом с сточными водами, стекающими по открытым и сильно повреждённым участкам. Люди жалуются, что из-за такого нередко портилась еда, а также сильно болели дети.

Никакого качества при обслуживании нет, поскольку жители боятся за своё здоровье. Не меньше проблем и у тех, кому хочется искупаться в море. Именно там конечный пункт местного водоотделения, а потому после захода в воду отдыхающий может оказаться ещё грязнее, чем перед этим. Люди отмечают, что не раз жаловались на такое местной администрации, однако лучше всё равно не стало. Курорт по-прежнему не кажется безопасным из-за такой антисанитарии.