Житель Липецка пожаловался на чиновников, не желающих ремонтировать дороги

Сегодня, 18:08

Мужчина обратился в городской совет с просьбой принять меры.

Житель Липецка поднял актуальную тему отвратительного состояния транспортной инфраструктуры в городе. Мужчина направил обращение в городской совет, где пожаловался на чиновников, нежелающих ремонтировать дороги. Профильная комиссия рассмотрела заявление местного жителя. Общественный деятель предъявил претензии чиновникам, ответственным за организацию ремонтных работ.

Горожанин сделал акцент на том, что бездеятельность в представителей власти является нарушением целого ряда нормативных актов. При этом общественник отметил, что разрушение дорог вредит не только горожанам, но и городской казне. Мужчина пишет, что уже несколько лет на его требования привести дороги в надлежащий вид и сделать их безопасными для всех участников дорожного движения никто не реагирует. В городской думе пообещали разобраться в ситуации и поблагодарили горожанина, проявляющего активную гражданскую позицию.

Ранее мы писали, что в Бурятии сильные дожди смыли дороги. Транспортное сообщение между несколькими посёлками нарушено из-за коллапса, созданного после выпадения осадков.