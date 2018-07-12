В Брянской области взносы на капитальный ремонт требовали с покойника

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Прокуратура Братского района проводит расследование по жалобе жительницы области. Оказалось, что после кончины ее мужа в 2014 году с него не перестали вымогать деньги.

Представители регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Брянской области прислали счет на человека, который умер несколько лет назад. Жена покойного решила, что это какая-то ошибка, и отправилась в представительство организации для разъяснения ситуации. К сожалению, ее слова не были услышаны специалистами фонда, и платежные квитанции на взыскание средств с мужчины продолжали приходить.

Тогда пострадавшая решила обратиться в прокуратуру Братского района для проведения расследования. Она сообщила, что с умершего требуют возместить деньги, которые были потрачены на капитальный ремонт, но так как лицо, которое обязывалось проводить такие выплаты, умерло еще в 2014 году, то и платить оказалось некому.

Представители фонда подали иск в суд в 2017 году, но фактический собственник спорного жилья установлен не был, что и привело к тому, что задолженность взыскивалась с умершего. Такое решение противоречит жилищному кодексу РФ.

На сегодняшний день прокуратура внесла в суд представление, адресованное генеральному директору фонда, в котором требуют устранить все нарушения закона, а также привлечь к ответственности лиц, которые допустили такие противозаконные действия.