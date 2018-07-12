Сегодня, 11:14

Жители Индустриального района Барнаула пожаловались на детский аттракцион, который мигрирует по всему городу. Помимо этого, владелец батута незаконно использует электричество дома.

Жильцы жалуются, что зловещий батут обесточил барнаульскую многоэтажку – они вынуждены платить за то, на чем «хитрый» предприниматель зарабатывает деньги, пользуясь электричеством жильцов. Также они говорят, что за каждые 30 минут им приходится платить 100 рублей за развлечение, которым охотно пользуются их дети. Управляющая компания смотрит на это «сквозь пальцы». Разговоры, доводы и убеждения со стороны отчаянных барнаульцев никак не повлияли на службу.

УК «Квартал» объясняет, что использование электроэнергии в краткосрочном периоде не обсуждалось владельцем и жильцами. По жилищному кодексу, предприниматель должен собрать подписи 2/3 жильцов многоквартирного дома, и только тогда он сможет воспользоваться чужим имуществом.

А батут-мигрант дальше колесит по Барнаулу и сдирает деньги с горожан. Пострадавшие жильцы намерены предупредить других барнаульцев о «прыгучем обманщике» и непривычных счетах за электроэнергию.