«Возвращение 90-х»: «Горводоканал» требует от псковички вернуть долг умершего соседа

Сегодня, 12:50

Жительница Пскова стала «злостной неплательщицей» по вине предприятия. Женщину и ее дочь внесли в базу судебных приставов.

В Пскове, по всей видимости, службы устроили «возвращение 90-х». Иначе охарактеризовать ситуацию, которая сложилась у местной жительницы, сложно. Оказалось, что «Горводоканал» требует от псковички вернуть долг за воду умершего 14 лет назад соседа. Сумма задолженности составила 8640 рублей.

Женщина вместе со своей дочерью проживает на Красногорской улице, в доме на 2 квартиры. Правда, счет, который необходимо оплатить псковичке, никакого отношения к ней, и тем более, покойному соседу не имеет. Водой во второй квартире не пользуются более 10 лет. Женщина утверждает, что свои счета платит исправно, но она недоумевает, почему должна платить за бывшего совладельца.

Примечательно то, что «Горводоканал» даже не удосужился указать правильно ФИО мертвого владельца. Псковичка отмечает, что счета ему приходят стабильно уже 14 лет, последняя квитанция была за июнь 2018 года.

«Горводоканал» не верит женщине в том, что сосед мертв, поскольку она не может предоставить документы, подтверждающие это. Для псковички до сих пор остается загадкой, почему служба решила взыскать именно с нее задолженность, если она не приходится ему родственницей. Видимо, «Горводоканал» решил «отжать» положенные деньги уже хотя бы у нее, поскольку она – единственная собственница дома.

Женщина уже направила жалобу губернатору Пскова, и теперь ждет ответа. А «Горводоканал» не дает никаких комментариев по этому поводу – они не исключат того, что это может быть просто ошибка.