Коммунальщики в Волгограде нашли 50 «погребённых» в асфальт люков

Сегодня, 21:25

В Волгограде проходит массовый ремонт 930 колодцев. Уже выполнено более 50% всех работ.

В городе массово коммунальщики и сотрудники дорожных служб находят «погребённые» в асфальт люки. Они к буквальном смысле закатаны в дорожное покрытие из-за несоблюдения норм укладки асфальта. Сейчас сотрудники дорожных служб занимаются их извлечением по всему городу. Далее они пойдут на восстановление, и в дальнейшем их снова уложат, скорее всего, уже нормально.

В мэрии уже знают о сложившейся ситуации, и заявляют, что все предстоящие работы будут на особом контроле.

Местные жители надеются, что в будущем дорожные люки не будут больше «хоронить» под дорожным покрытием.