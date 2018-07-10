В четырех микрорайонах Калуги на один день отключат газ

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Местное управление обещает привести в исправность газовые трубы до пяти часов вечера.

Целых семь домов в четырех микрорайонах Калуги на один день останутся без газа, сообщает местное управление. 12 июля в связи с ремонтными работами сотрудники городской управы просят жителей домов с первого по седьмой дома, проживающих по улице Нефтебаза, перекрыть газ у себя в квартирах с 8:00 до 17:00. Сообщается, что ранее в Серпухова загорелся резервуар с топливом и в связи с этим произошли массовые проверки и ремонт газопроводов. В Калуге ремонтные работы продлятся недолго, значительных повреждений на этой территории нет. Местных жителей просят не беспокоиться, газ отключат для их же безопасности. В Севастополе проводились ремонтные работы в марте этого года. В связи с ремонтом трансформаторной подстанции без газа и света осталось четыре улицы, но также ненадолго, с восьми часов утра до пяти вечера. Ремонтные работы - необходимые мероприятия и проводятся они исключительно в интересах горожан.