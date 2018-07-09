В Омске множество тротуаров и проездов уложат плиткой

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На это выделено 100 млн рублей. Обновятся 300 тротуаров, а также 146 проездов. Всё эти работы необходимо закончить к осени.

В Омске решительно приступили к ремонту пешеходной части. Множество тротуаров и проездов ещё до осени покроются плиткой.

Сообщение об этом сделала мэрия посредством своей пресс-службы. Согласно предоставленной информации, обустройство в Омске продолжается.

Плиткой покроются почти 300 тротуаров и 146 проездов. Стоимость подрядных работ на эти цели составит 100 млн рублей.

Как сказал Владимир Казимиров, являющийся главой в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству, в перечень вошло множество участков, которые предложили городские жители.

В то же время, дождливой погодой вносятся коррективы в график выполнения работ. В июне шли сильные дожди. В июле дорожные службы в Омске надеются наверстать упущенное.

На сегодняшний день, сказал Казимиров, в Омске плиткой уже уложен 61 тротуар и 29 проездов.

По плану на 2018 год предусмотрено значительное увеличение в Омске этих видов работ.

В прошлом году местные власти смогли профинансировать восстановительные работы лишь на 194 тротуарах и 103 проездах. Прогресс – налицо.