В Омске множество тротуаров и проездов уложат плиткой

На это выделено 100 млн рублей. Обновятся 300 тротуаров, а также 146 проездов. Всё эти работы необходимо закончить к осени.
В Омске решительно приступили к ремонту пешеходной части. Множество тротуаров и проездов ещё до осени покроются плиткой.
Сообщение об этом сделала мэрия посредством своей пресс-службы. Согласно предоставленной информации, обустройство в Омске продолжается.
Плиткой покроются почти 300 тротуаров и 146 проездов. Стоимость подрядных работ на эти цели составит 100 млн рублей.
Как сказал Владимир Казимиров, являющийся главой в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству, в перечень вошло множество участков, которые предложили городские жители.
В то же время, дождливой погодой вносятся коррективы в график выполнения работ. В июне шли сильные дожди. В июле дорожные службы в Омске надеются наверстать упущенное.
На сегодняшний день, сказал Казимиров, в Омске плиткой уже уложен 61 тротуар и 29 проездов.
По плану на 2018 год предусмотрено значительное увеличение в Омске этих видов работ.
В прошлом году местные власти смогли профинансировать восстановительные работы лишь на 194 тротуарах и 103 проездах. Прогресс – налицо.