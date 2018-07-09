Сегодня, 16:09

Зеленые «оазисы», защищающие москвичей и гостей столицы от суеты мегаполиса и смога, появятся в центре столицы. Проект «Зеленого экрана» был разработан ведущими специалистами в сфере флористики и архитектуры малых форм.

В Москве до конца лета завершится благоустройство площади у станции метро «Улица 1905 года». Концептуальное дизайнерское решение предполагает размещения на территории амфитеатра из зеленых насаждений от деревьев, до кустарников и цветов. Все это растительное великолепие защитит прохожих от негативных последствий повседневной жизни мегаполиса, создав комфортные условия для отдыха между делами и перемещениями по городу.

Тень от деревьев будет покрывать скамейки, а дренажная система позволит прохожим спокойно пересекать площадь даже во время сильных ливней. Проект предполагает концептуальную замену энергетической инфраструктуры на территории площади. В частности, уличные фонари будут заменены на энергосберегающие светодиодные светильники. Одновременно будет значительно расширен проход в метро на станцию «Улица 1905 года».