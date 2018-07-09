В Ростове из крана потекло "болото"

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Вонючая жижа стала последней каплей для жителей донской столицы.

Вонючая жижа стала последней каплей для жителей донской столицы. Эксперты по качеству воды предвещают эпидемию из-за грязной воды в городе. В домах ростовчан наступил Апокалипсис, после того, как люди увидели результат работы Водоканала. Бездействие структуры привело к тому, что в смертельной опасности оказались сотни людей. Более трех недель жителям домов по улицам Ленина, Погодина и Беляева приходится пользоваться некачественной водой с едким запахом водорослей.

Объяснить причину такого конфуза решились в Водоканале. Поскольку проектирование труб водоснабжения не включало в себя фильтры для очистки запаха, то проблема не может быть решена быстро и в короткие сроки. Для избавления от запаха стоит вложить финансовые средства в разработку и усовершенствование системы подачи воды в дома ростовчан. «Ростовводоканал» прилагает все свои возможности для устранения цвета и запаха в воде, поступающей жителям города, только очистные сооружения предприятия не справляются, поэтому из кранов потекло «болото».