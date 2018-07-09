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Такую воду нельзя пить не только сырой, но даже кипячёной. Жильцы бьют тревогу, но не знают, кто может решить их проблемы.

В Оренбурге в водопроводной воде появились черви. По крайней мере в двух домах на улице Турбинная с номерами 70 и 72.

Эту информацию разместили в Сети двое жильцов этих домов. Люди после этого направились в администрацию. Там им ответили, что все вопросы к управляющей компании. Та перенаправила к специалистам «Оренбург Водоканала».

При этом, когда представителя управляющей компании спросили откуда могли в водопроводной воде взяться черви, тот с сарказмом ответил, что «из подвала».

Оператор водоканала также сообщила, что это не их компетенция и жильцам нужно самим вызывать санэпидемстанцию. В просьбе подвозить воду к этим домам, оренбуржцам было отказано.

Тем временем, часть жильцов этих домов на Турбинной начала ходить за водой к разливному киоску, другая – продолжает пользоваться той, что из-под крана.

Пресс-службой «Оренбург Водоканала» по этому вопросу сделано сообщение. Согласно нему, полностью исключена вероятность попадания червей в водопроводную сеть в Оренбурге. В том числе, в вышеуказанных домах.

Однако, по их адресам направили передвижную лабораторию, для отбора проб воды на вход в дома. Предварительный анализ наличия червей не показал.