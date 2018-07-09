Специалисты раскритиковали качество новой дорожной разметки в Томске

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Несмотря на инновационную программу городских властей по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, работа дорожников не получила однозначной положительной оценки экспертов.

В частности, специалисты Центра технического раскритиковали качество новой дорожной разметки в Томске, найдя множество принципиальных нарушений. По мнению экспертов, в центре города не соблюдены основополагающие нормативы. Во-первых, асфальт перед нанесением разметки был очищен не качественно, без применения специальных средств. Во-вторых, нарушен стандарт ширины полос. В-третьих, работы производились ночью при температуре менее 15 градусов по Цельсию, что не соответствует принятым техническим нормам.

В городской администрации принято решение, что теперь специалисты будут проводить экспертизу состояния дорожного полотна каждые четыре месяца. При этом в заявке на проведение контрольного обследования уже присутствуют 80 улиц Томска. Подрядчики готовы начать работы после контрольных исследований. Для дорожных разметок уже закуплено 48 тонн специальной эмали.