В Уфе возле цирка прорвало трубу водопровода

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На место отправлена аварийная бригада коммунальщиков.

В Уфе днём 8 июля произошла коммунальная авария. Возле здания цирка на проспекте Октября произошла утечка воды. Как сообщают очевидцы с места событий, прорвало трубу водопровода, расположенного под землёй. Вода продолжает прибывать и уже подтопила близлежащую территорию. В настоящее время она уже заняла большую часть площадки перед уфимским госцирком.

Несмотря на то, что учреждение закрыто на неопределённый срок, горожане переживают, что последствия аварии могут быть серьёзными. Установлено, что виной всему неисправные коммунальные сети цирка. Трубы давно не меняли, вследствие чего они имеют высокую степень износа. К месту происшествия уже направлена бригада коммунальщиков. Сотрудники предприятия должны в кратчайшие сроки устранить утечку. Ситуацию на контроль взяли руководители коммунального предприятия.

Ранее мы писали, что в Барнауле по вине коммунальщиков появился новый фонтан. Местные жители утверждали, что поток воды был огромным.