В Ростовской области три города могут сорвать отопительный сезон

Без вариантов, зима снова придёт неожиданно. И бороться с тем, чтобы в домах россиян было тепло, вновь придётся в самый последний момент.
Уже сейчас известно, в Ростовской области три города могут сорвать предстоящий отопительный сезон. Это связано с задолженностями по их предыдущим газопоставкам.
Неприятности в Ростовской области могут ожидать жителей Таганрога, Каменско-Шахтинска и Новочеркасска.
Сообщение об этом сделано Владимиром Ревенко, представляющим межрегиональную компанию Газпрома.
Согласно его информации, отключений постараются избежать, дабы не сорвать отопительный сезон в Ростовской области. Однако, принятие крайних мер не исключается.
Ревенко полагает, добросовестным плательщикам не правильно покрывать потери, допускаемые недобросовестными.
Долг хозяйств Таганрога за тепло, поставленное в предыдущем сезоне, достигло 100 миллионов рублей. Это только со стороны жителей, не считая предприятий должников.
Общая коммунальная задолженность по региону – 720 миллионов рублей. С учётом предприятий – три миллиарда. По этому показателю у Ростовской области один из самых больших показателей задолженности.
Вроде – лето, но зима близится с каждым днём.