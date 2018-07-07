В Ростовской области три города могут сорвать отопительный сезон

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Без вариантов, зима снова придёт неожиданно. И бороться с тем, чтобы в домах россиян было тепло, вновь придётся в самый последний момент.

Уже сейчас известно, в Ростовской области три города могут сорвать предстоящий отопительный сезон. Это связано с задолженностями по их предыдущим газопоставкам.

Неприятности в Ростовской области могут ожидать жителей Таганрога, Каменско-Шахтинска и Новочеркасска.

Сообщение об этом сделано Владимиром Ревенко, представляющим межрегиональную компанию Газпрома.

Согласно его информации, отключений постараются избежать, дабы не сорвать отопительный сезон в Ростовской области. Однако, принятие крайних мер не исключается.

Ревенко полагает, добросовестным плательщикам не правильно покрывать потери, допускаемые недобросовестными.

Долг хозяйств Таганрога за тепло, поставленное в предыдущем сезоне, достигло 100 миллионов рублей. Это только со стороны жителей, не считая предприятий должников.

Общая коммунальная задолженность по региону – 720 миллионов рублей. С учётом предприятий – три миллиарда. По этому показателю у Ростовской области один из самых больших показателей задолженности.

Вроде – лето, но зима близится с каждым днём.