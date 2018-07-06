Коммунальную технику в Москве украсили футбольными мячами

Вчера, 22:53

Перед матчем 1/4 финала Россия-Хорватия в Москве подметает и чистит дороги техника, украшенная футбольными мячами.

Тематическую коммунальную технику отправило на линию ГБУ «Автомобильные дороги». На бортах автомобилей и тракторов для уборки улиц в честь Чемпионата мира по футболу красуются футбольные мячи.

Сотрудник пресс-службы городского хозяйства города Москвы сообщил, что достоинство новой техники не только в том, что ее украсили к Чемпионату. Каждая из машин оборудована резервуаром на 6 кубометров для сбора мусора, чтобы проезжая чпсть была как можно чище.

В холодное время года на машины будет установлено другое оборудование, приспособленное для уборки заснеженных и обледенелых улиц.