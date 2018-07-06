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Назвавшаяся гражданкой СССР пенсионерка из Ростова не платит коммуналку

Сегодня, 19:57

Состоянием женщины заинтересовались сразу несколько спецслужб.

В Ростове процветает новый вид мошенничества. В ходе следственно-оперативных мероприятий оказалось, что должница, назвавшаяся гражданкой СССР, не платит коммуналку. Пенсионерка уверяет, что она член «Профсоюза СССР» Сергея Демкина. Этот человек ей обещал, что она больше не гроша не заплатит за использованный газ, свет, воду. Женщина имеет на руках даже документ, по типу договора вступления в профсоюз.

«

Уважаемый поставщик коммунальных услуг, я являюсь членом «Союза ССР», поэтому все мои счета за коммунальные услуги прошу направлять гаранту конституции. Если вы будете присылать счета мне, я буду вынуждена подать в суд», - рассказала пенсионерка в письме.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко принял этот документ как подтверждение мошеннических действий неизвестных. Эти люди осквернили память СССР. Умышленно ввели в заблуждение старушку и воспользовались ее доверием и наивностью. Из-за незнания женщину не смогут лишить долгов по газу, но впредь юристы советуют пристально относиться к подобным «членствах в профсоюзах» несуществующей страны.

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