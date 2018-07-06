Из дома на Зверинской из-за трещин эвакуировали жильцов

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Ранее из СМИ стало известно, что шестиэтажный дом покрылся трещинами.

6 июля из дома на Зверинской из-за трещин МЧС эвакуировали жильцов. Как оказалось, трещины образовались в несущих стенах второго и третьего этажа. По словам представителей спасательной службы, аварийное состояние дома образовалось из-за неправильно проведенных ремонтных работ. Благодаря своевременным действиям дом не рухнул – в его стенах служба установила 20 распорок.

Из петербургского дома вывели 25 человек, которые проживали в аварийном здании. Доходный дом построили еще в 1910 году, а капитального ремонта никто не проводил.

Жильцы неоднократно жаловались на то, что это здание в плохом состоянии – их обращения были на портале «Наш Петербург». Жители считают, что всему виной Жилкомсервис № 2.