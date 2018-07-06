В Сызрани дети играют возле открытого колодца

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Вопиющий случай коммунальщики обходят стороной не один месяц.

В Сызрани есть детские площадки, качели, площадки для отдыха и футбольные поля. Но несмотря на всевозможные варианты, дети играют возле открытого колодца, расположенного с торца дома № 25 по ул. Астраханская. Опасный элемент придомовой территории, как магнит, притягивает малышей. Испытать тайную бездну глубины колодца пытались неоднократно дошкольники. Благодаря быстрой реакции взрослых удалось избежать неприятных результатов «игр» детей возле колодца. Пользователи соцсетей расзместили пост отчаяния в паблике «Черный список / Сызрань», с надеждой на решение проблемы.

«Я переживаю, что в один прекрасный момент туда кто-нибудь провалится и получит травмы. Пока происшествий не было, но рядом с колодцем бегает очень много детей», - говорит местная жительница.

После публикации этого сообщения оказалось, что специалисты «Водоканала» приехали на место, осмотрелись и уехали. Решили дать пояснение, что это не их компетенция - обслуживать колодец сызранских связистов.